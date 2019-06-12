2019-06-12T13:43:01+03:00
Общество

Кемеровчане сфотографировались с чемпионским кубком волейбольного «Кузбасса»

Также горожане пообщались с центральным нападающим команды
Екатерина БОРМОТОВА
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Желающие смогли сфотографироваться с трофеем и пообщаться с центральным нападающим Иналом Тавасиевым Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"Желающие смогли сфотографироваться с трофеем и пообщаться с центральным нападающим Иналом Тавасиевым Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
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В Кемерово прибыл чемпионский кубок волейбольной команды «Кузбасс». Желающие смогли сфотографироваться с трофеем и пообщаться с центральным нападающим Иналом Тавасиевым.

Волейбольный «Кузбасс» запустил чемпионский кубок по городам региона. В среду, 12 июня, трофей был выставлен на площади Советов в Кемерове, что стало отличным подарком на День города.

«Все болельщики и юные спортсмены смогут сфотографироваться с трофеем! Сегодня такая возможность была у кемеровчан. Чемпионство «Кузбасса» — это победа всего региона и теперь все желающие теперь смогут к ней прикоснуться!», - написал губернатор Сергей Цивилев на своей странице.

Дальше трофей поедет в Прокопьевск. За его путешествием можно будет проследить в аккаунте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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