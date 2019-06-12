2019-06-12T15:59:46+03:00
Происшествия

В Кемерове тушили машину с углем

Инцидент произошел на проспекте Шахтеров
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате сгорел уголь на площади один кубометр Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"В результате сгорел уголь на площади один кубометр Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове на проспекте Шахтеров загорелся автомобиль, груженый углем. ЧП ликвидировали семь пожарных.

Инцидент произошел днем 12 июня. На проспекте Шахтеров, 84а загорелся автомобиль «Газель». В социальных сетях появились фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что из кузова машины идет дым, рядом лежат мешки и работают пожарные.

- На момент прибытия первого подразделения в кузове автомобиля тлел уголь. В результате пожара уголь сгорел на площади один кубический метр. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что на месте работали семь человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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