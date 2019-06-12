2019-06-12T18:30:38+03:00
Общество

Салют на День города 12 июня 2019 года в Кемерове: прямая трансляция

Посмотреть салют на День города в Кемерове пришли сотни горожан
Екатерина БОРМОТОВА
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Салют в честь Дня города Кемерово 12 июня 2019 годаСалют в честь Дня города Кемерово 12 июня 2019 годаФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове гремит салют в честь Дня города. Понаблюдать за красивым зрелищем к Университетскому мосту пришли сотни горожан.

Праздничные мероприятия, которые были организованы в Кемерове 12 июня в честь Дня города и Дня России традиционно завершились красочным салютом. Посмотреть на залпы, расцвечивающие небо разноцветными огнями, можно здесь – «Комсомолка» ведет прямую трансляцию.

После салюта горожан доставит домой общественный транспорт, который сегодня будет работать до полуночи.

В Ленинский район отправится автобус № 27; троллейбусы № 1, 2, 7; трамвай № 1; маршрутные такси № 1т, 5т, 8т, 15т, 16т, 22т;

в Кировский район - автобус № 51А; трамвай № 3; маршрутные такси № 11т, 26т, 28т, 40т;

в Рудничный район - автобусы № 58, 179э; троллейбус № 12; трамва № 10; маршрутные такси № 23т, 40т;

на Южный - трамвай № 5; маршрутные такси № 7т, 26т, 66т;

на ФПК - автобус № 91, троллейбус № 15, маршрутные такси № 4т, 47т;

в направлении ОАО «Азот» - трамвай № 8;

в ж.р. Пионер - маршрутное такси № 95т;

в направлении ж.р. Ягуновский - автобус № 8 с отправлением от д.п. Центральный в 23:05;

на Лесную Поляну - маршрут № 170э.

ИСТОЧНИК KP.RU

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