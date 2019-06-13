Известный поп-исполнитель выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе
Поклонники опубликовали в Сети фото и видео
Фото: maria_grishaeva / Instagram
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Известный поп-исполнитель Богдан Титомир выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе. Поклонники поделились фотографиями и видео с концерта звезды в Instagram.
Богдан Титомир в Кузбассе.Видео: maria_grishaeva / Instagram
Богдан Титомир был в Кузбассе 12 июня - он выступил на закрытой вечеринке на одной из баз отдыха. Участники тусовки поделились фотографиями и видео. Судя по кадрам, Титомир исполнил свои известные хиты.
Ууухх дедуля устроил жаруууу
«Дедуля устроил жару. Эй, детка, посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я», - написала участница вечеринки, выложившая фото с выступления Титомира.
ИСТОЧНИК KP.RU