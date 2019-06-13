2019-06-13T06:08:34+03:00
Общество

Известный поп-исполнитель выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе

Поклонники опубликовали в Сети фото и видео
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: maria_grishaeva / InstagramФото: maria_grishaeva / Instagram
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Известный поп-исполнитель Богдан Титомир выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе. Поклонники поделились фотографиями и видео с концерта звезды в Instagram.

Богдан Титомир в Кузбассе.Видео: maria_grishaeva / Instagram

Богдан Титомир был в Кузбассе 12 июня - он выступил на закрытой вечеринке на одной из баз отдыха. Участники тусовки поделились фотографиями и видео. Судя по кадрам, Титомир исполнил свои известные хиты.

maria_grishaevamaria_grishaeva
Ууухх дедуля устроил жаруууу
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«Дедуля устроил жару. Эй, детка, посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я», - написала участница вечеринки, выложившая фото с выступления Титомира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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