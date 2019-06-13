Известный поп-исполнитель выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:55 2019-06-13T06:08:34+03:00

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Известный поп-исполнитель Богдан Титомир выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе. Поклонники поделились фотографиями и видео с концерта звезды в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/714425" frameborder="0"></iframe> Богдан Титомир в Кузбассе.Видео: maria_grishaeva / Instagram

Богдан Титомир был в Кузбассе 12 июня - он выступил на закрытой вечеринке на одной из баз отдыха. Участники тусовки поделились фотографиями и видео. Судя по кадрам, Титомир исполнил свои известные хиты.

maria_grishaeva Ууухх дедуля устроил жаруууу

«Дедуля устроил жару. Эй, детка, посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я», - написала участница вечеринки, выложившая фото с выступления Титомира.

ИСТОЧНИК KP.RU