За долги по налогам в Кузбассе арестовали стоматологическое кресло

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-13T08:00:21+03:00

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В одной из стоматологических клиник Юрги неплохо лечат зубы, а вот налоги платить не хотят. Из-за накопившейся задолженности почти в 400 тысяч рублей судебные приставы арестовали один из инструментов врача - стоматологическое кресло.

Руководство одной из частных стоматологических клиник в Юрге не посчитало необходимым платить налоги. В конце концов накопилась задолженность почти в 400 тысяч рублей, и целых три исполнительных производства поступили в Межрайонный отдел судебных приставов по Юрге и Юргинскому району. Несмотря на разъяснения, что налоги надо платить вовремя, и требование погасить задолженность как можно скорее, руководство клиники так и не сделало этого. Тогда приставы установили имущественное положение должника и выехали для того, чтобы арестовать имущество.

- У должника-организации было арестовано стоматологическое кресло, предварительная стоимость которого составила 400 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Имущество было оставлено на ответственное хранение должнику.

ИСТОЧНИК KP.RU