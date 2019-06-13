Кемеровчанин избил подростка гвоздодером

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-13T09:16:47+03:00

Ему дали два года колонии

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В Кемерове мужчина ударил подростка гвоздодером по голове. За причинение тяжкого вреда здоровью его осудили на два года.

Инцидент произошел в декабре 2017 года. 22-летний кемеровчанин пришел в гости к своему знакомому, который жил вместе с супругой и пасынком. Вскоре мужчины стали ссориться: на крики матери из комнаты прибежал 17-летний подросток и попал под горячую руку гостя. Мужчина ударил его металлическим гвоздодером по голове.

- После случившегося несовершеннолетний находился на лечении в нейрохирургическом отделении, ему было проведено реконструктивное вмешательство, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В результате за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине дали два года колонии общего режима. Кроме того, мать обратилась к прокурору с просьбой защитить права ее несовершеннолетнего ребенка. Кировский районный суд взыскал с осужденного в пользу подростка 100 тысяч рублей морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU