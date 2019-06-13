Улицу в центре Кемерова закроют для проезда

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-13T10:41:10+03:00

Проезд закроют на участке улицы Мичурина от Красноармейской до Васильева

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В Кемерове закроют для проезда улицу Мичурина. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь юбилея уголовно-исполнительной системы.

Как сообщили в ЦОДД, движение по улице Мичурина будет закрыто в субботу, 15 июня. В этот день будет отмечаться 140 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Во время торжественного мероприятия молодые сотрудники УИС Кузбасса дадут присягу.

Движение и стоянка на улице Мичурина будут запрещены с 6.00 до 16.00 - от улицы Красноармейской до улицы Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU