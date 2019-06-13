Улицу в центре Кемерова закроют для проезда
Это связано с празднованием важной даты
Проезд закроют на участке улицы Мичурина от Красноармейской до Васильева
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В Кемерове закроют для проезда улицу Мичурина. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь юбилея уголовно-исполнительной системы.
Как сообщили в ЦОДД, движение по улице Мичурина будет закрыто в субботу, 15 июня. В этот день будет отмечаться 140 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Во время торжественного мероприятия молодые сотрудники УИС Кузбасса дадут присягу.
Движение и стоянка на улице Мичурина будут запрещены с 6.00 до 16.00 - от улицы Красноармейской до улицы Васильева.
ИСТОЧНИК KP.RU