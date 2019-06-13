Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров - членов АККОР

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-13T10:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк расширил до 22 субъектов Российской Федерации список регионов для предоставления льготных кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам – членам Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Программа Россельхозбанка предлагает упрощенные условия оформления кредитов фермерам – членам АККОР по льготной ставке в 4,5% годовых для сумм до 5 млн руб. Обязательным условием для участия в программе является ходатайство АККОР — крупнейшей общественной организации, членами которой являются более 93 тыс. фермерских хозяйств.

«С момента запуска программы в конце 2018 года Банк направил на финансирование малых крестьянских объединений более полумиллиарда рублей. Поддержку в рамках проекта получило свыше 200 фермерских хозяйств - членов АККОР. Мы охотно приняли решение распространить действие программы еще на 12 регионов страны, чтобы больше фермеров смогли воспользоваться специальными условиями кредитования», — заявила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU