2019-06-13T10:42:57+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров - членов АККОР

Программа банка предлагает упрощенные условия оформления кредитов фермерам по льготной ставке в 4,5% годовых
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк расширил до 22 субъектов Российской Федерации список регионов для предоставления льготных кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам – членам Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Программа Россельхозбанка предлагает упрощенные условия оформления кредитов фермерам – членам АККОР по льготной ставке в 4,5% годовых для сумм до 5 млн руб. Обязательным условием для участия в программе является ходатайство АККОР — крупнейшей общественной организации, членами которой являются более 93 тыс. фермерских хозяйств.

«С момента запуска программы в конце 2018 года Банк направил на финансирование малых крестьянских объединений более полумиллиарда рублей. Поддержку в рамках проекта получило свыше 200 фермерских хозяйств - членов АККОР. Мы охотно приняли решение распространить действие программы еще на 12 регионов страны, чтобы больше фермеров смогли воспользоваться специальными условиями кредитования», — заявила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От подземного пожара в Киселевске пострадал мужчина
На кузбасской трассе полыхал грузовик
Международное ралли Пекин - Париж 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция
Улицу в центре Кемерова закроют для проезда
Кемеровчанин избил подростка гвоздодером
В Новокузнецке ограничат движение из-за ралли Пекин - Париж
16-летний новокузнечанин хотел научиться плавать, но утонул в Кондоме
За долги по налогам в Кузбассе арестовали стоматологическое кресло
Сергей Цивилев осмотрел строительные площадки в Кемерове
Известный поп-исполнитель выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе
13 июня участники ралли Пекин - Париж проедут через Новокузнецк
Салют на День города 12 июня 2019 года в Кемерове: прямая трансляция
В Кемерове тушили машину с углем
Кемеровчане сфотографировались с чемпионским кубком волейбольного «Кузбасса»
13 июня в Кузбассе ожидаются ливни и град
Кузбассовец пытался провезти в колонию девять телефонов