Два кузбасских выпускника сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
Стали известны результаты кузбасских выпускников по профильной математике. ЕГЭ на 100 баллов сдали два школьника.
ЕГЭ по математике профильного уровня 11-классники сдавали 29 мая. Всего в экзамене приняли участие 5 722 человека, но лишь двое смогли набрать высший балл.
- 100 баллов по профильной математике набрали новокузнечане. Один - выпускник лицея № 84 имени Власова, второй - лицея № 11. 445 человек написали экзамен на высокий балл: от 80 до 99, - сообщил начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.
Из общего числа сдававших лишь 332 участника ЕГЭ по математике профильного уровня не смогли преодолеть минимальный порог в 27 баллов.
В департаменте образования уточнили, что несогласные с результатами экзамена выпускники могут подать апелляции. Их рассмотрение назначено на 18-19 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU