2019-06-13T13:34:37+03:00
Общество

Два кузбасских выпускника сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Всего в экзамене приняли участие почти 6 тысяч человек
Екатерина БОРМОТОВА
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Два лицеиста из Новокузнецка сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 балловДва лицеиста из Новокузнецка сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
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Стали известны результаты кузбасских выпускников по профильной математике. ЕГЭ на 100 баллов сдали два школьника.

ЕГЭ по математике профильного уровня 11-классники сдавали 29 мая. Всего в экзамене приняли участие 5 722 человека, но лишь двое смогли набрать высший балл.

- 100 баллов по профильной математике набрали новокузнечане. Один - выпускник лицея № 84 имени Власова, второй - лицея № 11. 445 человек написали экзамен на высокий балл: от 80 до 99, - сообщил начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

Из общего числа сдававших лишь 332 участника ЕГЭ по математике профильного уровня не смогли преодолеть минимальный порог в 27 баллов.

В департаменте образования уточнили, что несогласные с результатами экзамена выпускники могут подать апелляции. Их рассмотрение назначено на 18-19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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