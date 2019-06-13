РСХБ запустил пилотную акселерационную программу экспортного роста для аграгиев

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-13T13:40:39+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Россельхозбанк» и Российский экспортный центр приступили к реализации совместной акселерационной программы для производителей отечественной продукции АПК, ориентированных на экспорт. Программа предусматривает комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки.

В пилотной программе примут участие пять предприятий - производителей продуктов питания, для каждого из которых будут сформированы индивидуальные дорожные карты по выходу на внешние рынки на основе оценки экспортной зрелости. Клиентские менеджеры РСХБ будут сопровождать компании на всем пути экспортного цикла.

Россельхозбанк стал одним из первых партнеров Российского экспортного центра в программах экспортной акселерации российских агропромышленных предприятий. Договоренности о совместной реализации программы акселерации для российских экспортеров АПК были достигнуты в ходе инвестиционного форума в г. Сочи в 2019 году с целью исполнения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU