В Кузбассе завершилась сдача ЕГЭ
В Кузбассе завершилась сдача единого государственного экзамена. Последними из предметов выпускники сдавали биологию и информатику.
В четверг, 13 июня, был последний день основного периода сдачи ЕГЭ. Сейчас начинаются резервные дни сдачи экзамена по всем предметам, которые продлятся до 1 июля.
Как рассказали в департаменте образования и науки Кемеровской области, заявления на участие в экзамене по биологии подавали 139 тысяч человек, в том числе 136 тысяч выпускников этого года. На выполнение заданий отводилось 3,5 часа.
ЕГЭ по информатике планировали сдавать 90 тысяч человек, из которых 88 тысяч окончили школы в этом году. Участникам предстояло выполнить работу почти за четыре часа.
Процедуру сдачи экзаменов контролировали общественные наблюдатели, также велось видеонаблюдение.
- Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня, - отметили в департаменте.
ИСТОЧНИК KP.RU