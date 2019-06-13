В Кузбассе завершилась сдача ЕГЭ

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-13T14:14:58+03:00

До 1 июля в Кузбассе будут проходить резервные дня сдачи экзамена. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе завершилась сдача единого государственного экзамена. Последними из предметов выпускники сдавали биологию и информатику.

В четверг, 13 июня, был последний день основного периода сдачи ЕГЭ. Сейчас начинаются резервные дни сдачи экзамена по всем предметам, которые продлятся до 1 июля.

Как рассказали в департаменте образования и науки Кемеровской области, заявления на участие в экзамене по биологии подавали 139 тысяч человек, в том числе 136 тысяч выпускников этого года. На выполнение заданий отводилось 3,5 часа.

ЕГЭ по информатике планировали сдавать 90 тысяч человек, из которых 88 тысяч окончили школы в этом году. Участникам предстояло выполнить работу почти за четыре часа.

Процедуру сдачи экзаменов контролировали общественные наблюдатели, также велось видеонаблюдение.

- Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня, - отметили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU