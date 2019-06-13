2019-06-13T14:14:58+03:00
Общество

В Кузбассе завершилась сдача ЕГЭ

Последними выпускники сдавали биологию и информатику
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
До 1 июля в Кузбассе будут проходить резервные дня сдачи экзамена.До 1 июля в Кузбассе будут проходить резервные дня сдачи экзамена.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе завершилась сдача единого государственного экзамена. Последними из предметов выпускники сдавали биологию и информатику.

В четверг, 13 июня, был последний день основного периода сдачи ЕГЭ. Сейчас начинаются резервные дни сдачи экзамена по всем предметам, которые продлятся до 1 июля.

Как рассказали в департаменте образования и науки Кемеровской области, заявления на участие в экзамене по биологии подавали 139 тысяч человек, в том числе 136 тысяч выпускников этого года. На выполнение заданий отводилось 3,5 часа.

ЕГЭ по информатике планировали сдавать 90 тысяч человек, из которых 88 тысяч окончили школы в этом году. Участникам предстояло выполнить работу почти за четыре часа.

Процедуру сдачи экзаменов контролировали общественные наблюдатели, также велось видеонаблюдение.

- Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня, - отметили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РСХБ запустил пилотную акселерационную программу экспортного роста для аграгиев
В Кузбассе будут судить серийных грабителей домов
Два кузбасских выпускника сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
От подземного пожара в Киселевске пострадал мужчина
На кузбасской трассе полыхал грузовик
Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров - членов АККОР
Международное ралли Пекин - Париж 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция
Улицу в центре Кемерова закроют для проезда
Кемеровчанин избил подростка гвоздодером
В Новокузнецке ограничат движение из-за ралли Пекин - Париж
16-летний новокузнечанин хотел научиться плавать, но утонул в Кондоме
За долги по налогам в Кузбассе арестовали стоматологическое кресло
Сергей Цивилев осмотрел строительные площадки в Кемерове
Известный поп-исполнитель выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе
13 июня участники ралли Пекин - Париж проедут через Новокузнецк
Салют на День города 12 июня 2019 года в Кемерове: прямая трансляция
В Кемерове тушили машину с углем
Кемеровчане сфотографировались с чемпионским кубком волейбольного «Кузбасса»
13 июня в Кузбассе ожидаются ливни и град
Кузбассовец пытался провезти в колонию девять телефонов