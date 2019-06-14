Школьник ушел из дома после разговора с матерью в Анжеро-Судженске
Мальчик не хотел помогать по дому
Школьника нашли у знакомыхФото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:
В Анжеро-Судженске 10-летний школьник ушел из дома. Поводом к тому стала воспитательная беседа, которую с ним провела мать.
В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее сын ушел из дома и пропал – самостоятельно найти мальчика она не смогла. Повода для тревоги добавлял отключенный телефон ребенка.
Полицейские незамедлительно организовали поиски. В итоге школьника нашли у знакомых.
- Оказалось, школьник ушел из дома, поскольку накануне мама провела с ним воспитательную беседу из-за того, что он отказался помогать ей по хозяйству, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU