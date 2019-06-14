2019-06-14T03:03:02+03:00
Общество

Школьник ушел из дома после разговора с матерью в Анжеро-Судженске

Мальчик не хотел помогать по дому
Екатерина БОРМОТОВА
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Школьника нашли у знакомыхШкольника нашли у знакомыхФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Анжеро-Судженске 10-летний школьник ушел из дома. Поводом к тому стала воспитательная беседа, которую с ним провела мать.

В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее сын ушел из дома и пропал – самостоятельно найти мальчика она не смогла. Повода для тревоги добавлял отключенный телефон ребенка.

Полицейские незамедлительно организовали поиски. В итоге школьника нашли у знакомых.

- Оказалось, школьник ушел из дома, поскольку накануне мама провела с ним воспитательную беседу из-за того, что он отказался помогать ей по хозяйству, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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