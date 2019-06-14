2019-06-14T04:58:35+03:00
Происшествия

Кузбассовец разбил телевизор о голову возлюбленной

Женщина умерла
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчину заключили под стражу, ему предъявлено обвинениеМужчину заключили под стражу, ему предъявлено обвинениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Киселевске местный житель разбил на голове возлюбленной телевизор. Женщина умерла.

Почти два года 30-летняя киселевчанка терпела унижения и побои от своего 28-летнего сожителя, но однажды ей надоело: женщина решила разорвать губительные отношения. Однако мужчина не захотел отпускать возлюбленную и, несмотря на расставание, продолжать ее преследовать. Он донимал ее звонками и угрозами.

Однажды он пришел домой к бывшей сожительнице и застал ее с другим. В порыве гнева мужчина стал избивать ее – как позже показало следствие, он нанес не менее 60 ударов ногами и руками. А в конце разбил о голову возлюбленной телевизор.

Женщину в луже крови обнаружил сосед. Он успел заметить убегавшего из подъезда бывшего сожителя погибшей и вызвал полицию, передает Сити-н.

- На данный момент подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в соответствии с ч. 4 ст. 111 УК России, - рассказала заместитель руководителя следственного отдела по городу Киселевску Светлана Ивлева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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