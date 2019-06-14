Россельхозбанк провел благотворительную акцию «День донора» в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:43 2019-06-14T05:43:49+03:00

За три часа работники банка сдали семь литров крови Фото: АО «Россельхозбанк»

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Выездная благотворительная акция, посвященная Всемирному дню донора крови, прошла в Кемеровском филиале АО «Россельхозбанк». В мероприятии приняли участие 28 сотрудников филиала, из которых 13 стали донорами.

Перед тем как сдать кровь, всем желающим необходимо было пройти медицинское обследование. Состояние здоровья потенциальных доноров оценивали и принимали кровь бдительные врачи выездной бригады «Кемеровского областного центра крови» ГКУЗ КО. Всего за три часа работы было сдано семь литров крови.

«Огромное спасибо всем, кто в этот день пришел на акцию! Мы сердечно благодарим всех доноров Кемеровского филиала АО «Россельхозбанка», а также организаторов донорской акции. Желаем всем сотрудникам донорского здоровья, высокого гемоглобина и хорошего настроения!» — отметила Алена Жестикова, и.о. руководителя выездной бригады «Кемеровского областного центра крови».

ИСТОЧНИК KP.RU