2019-06-14T08:00:31+03:00
Общество

Жительница Кузбасса женила на себе мужчину без сознания

За должностное преступление осудили работницу загса
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчина находился в бессознательном состоянии из-за огнестрельного раненияМужчина находился в бессознательном состоянии из-за огнестрельного раненияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Таштагола вышла замуж за мужчину, а потом работница загса, которая зарегистрировала брак, пошла под суд. Как оказалось, женщина совершила должностное преступление: ведь жених в это время был в бессознательном состоянии.

В июле 2017 года жительница Таштагола вышла замуж. Однако ее супружеское счастье длилось недолго - всего около суток. Дело в том, что ее супруг в момент заключения брака находился в больнице с огнестрельным ранением, а на следующий день он умер. Работница же загса заключила брак без участия жениха и его волеизъявления.

Жительница же Таштагола получила статус супруги, имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Более того, позже она потребовала компенсацию морального вреда, вызванного смертью супруга, - и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей.

- Руководителю загса предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - После утверждения обвинительного заключения прокурор направил уголовное дело в Таштагольский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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