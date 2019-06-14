В Кемерове разыскивают мужчину на Toyota Runx
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести Алексея Шевцова.
Алексей Шевцов, житель Кемерова, пропал 12 июня. В тот день его видели в последний раз садящимся в автомобиль Toyota Runx черного цвета, после чего он уехал в неизвестном направлении.
Приметы пропавшего мужчины: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
В день исчезновения был одет в черный спортивный костюм с синими вставками в виде треугольников по бокам, сланцы.
Если вам известно местонахождение Алексея Шевцова после 12 июня, сообщите об этом его родным, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU