2019-06-14T08:38:52+03:00
Общество

В Кемерове разыскивают мужчину на Toyota Runx

Алексей Шевцов пропал 12 июня
Екатерина РОМАНОВА
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Последний раз Алексея Шевцова видели 12 июня. ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Последний раз Алексея Шевцова видели 12 июня. ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести Алексея Шевцова.

Алексей Шевцов, житель Кемерова, пропал 12 июня. В тот день его видели в последний раз садящимся в автомобиль Toyota Runx черного цвета, после чего он уехал в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего мужчины: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в черный спортивный костюм с синими вставками в виде треугольников по бокам, сланцы.

Если вам известно местонахождение Алексея Шевцова после 12 июня, сообщите об этом его родным, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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