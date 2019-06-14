2019-06-14T11:17:37+03:00
Общество

Юные кемеровчане получили подарки от председателя Совета народных депутатов Кемеровской области

Среди подарков - книги сказок от «Комсомольской правды»
Екатерина РОМАНОВА
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Юные кемеровчане получили подарки от депутата. ФОТО: Клим Мурашкин.Юные кемеровчане получили подарки от депутата. ФОТО: Клим Мурашкин.
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В комплексном центре социального обслуживания населения Ленинского района Кемерова прошла ежегодная благотворительная акция «Семья». Десять юных кемеровчан получили подарки от спикера областного парламента.

Среди подарков, которые вручил десяти юным кемеровчанам спикер областного парламента Вячеслав Петров, - школьные ранцы, канцелярские наборы и яркие книги сказок от издательского дома «Комсомольская правда». Мальчишки и девчонки были рады подаркам - ярким, интересным и полезным.

Ежегодная благотворительная акция «Семья» проводится управлением социальной защиты населения администрации города Кемерово и Центром социальной помощи семье и детям. Этот проект направлен на поддержку семей, достойно воспитывающих детей, а также многодетных семей. На протяжении нескольких лет «Семью» поддерживает спикер областного парламента Вячеслав Петров.

А яркие книги в рамках совместной благотворительной акции предоставил издательский дом «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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