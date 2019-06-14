В Кемерове охранник магазина избил подростка за пакет орешков

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-14T11:20:05+03:00

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В Кемерове охранник одного из магазинов избил подростка за пакет орешков. Теперь мужчину будут судить.

По версии следствия, 26-летний обвиняемый в один из рабочих дней задержал в магазине подростка, который на кассе не расплатился за орешки. Охранник поймал мальчика и завел в подсобное помещение, где ударил в грудь кулаком. После этого молодой человек почувствовал себя плохо и обратился к медикам.

Врачи диагностировали закрытый перелом тела грудины со смещением костных отломков, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

Против охранника возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Сейчас оно передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU