В Кемерове охранник магазина избил подростка за пакет орешков
В Кемерове охранник одного из магазинов избил подростка за пакет орешков. Теперь мужчину будут судить.
По версии следствия, 26-летний обвиняемый в один из рабочих дней задержал в магазине подростка, который на кассе не расплатился за орешки. Охранник поймал мальчика и завел в подсобное помещение, где ударил в грудь кулаком. После этого молодой человек почувствовал себя плохо и обратился к медикам.
Врачи диагностировали закрытый перелом тела грудины со смещением костных отломков, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.
Против охранника возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Сейчас оно передано на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU