2019-06-14T11:23:09+03:00
Происшествия

4-летнюю девочку из Кузбасса обнаружили в железнодорожной колее

Девочка гуляла возле железной дороги одна
Екатерина РОМАНОВА
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Маленькую девочку, которая гуляла совершенно одна рядом с железной дорогой, обнаружили в Кузбассе. Ребенок ушел далеко от дома и даже пересек оживленную трассу, прежде чем оказаться возле путей.

Работники железной дороги на станции Хопкино обнаружили в железнодорожной колее маленькую девочку. Она стояла рядом с местом, где ходят поезда. При этом никого из взрослых рядом с ребенком не было. Тогда работники станции обратились в линейный отдел полиции на станции Тайга.

Вскоре на станцию Хопкино прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Они установили, что девочке всего четыре года и живет она с мамой в поселке Хопкино. Только вот мать свои родительские обязанности выполняет настолько плохо, что к 31 году ее уже лишили родительских прав в отношении троих детей. Вот и в этот раз она не озаботилась тем, что девочка одна ушла гулять на значительное расстояние от дома. Во время прогулки малышка перешла автомобильную трассу и оказалась на перегоне станций Тайга - Яшкино. К слову, здесь интенсивное движение грузовых поездов, проходящих на высокой скорости.

В пресс-службе УТ МВД России по Кемеровской области сообщили, что материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Яшкинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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