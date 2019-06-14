СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-14T10:29:52+03:00

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В Кузбассе 14-летнего подростка возле теплотрассы ударили ножом в спину. Это сделал бездомный мужчина.

Инцидент произошел в марте этого года. Компания нетрезвых подростков гуляла ночью в Центральном районе города, когда обнаружила возле теплотрассы нескольких бездомных. Молодые люди стали вести себя агрессивно и стали оскорблять взрослых. В какой-то момент 43-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, достал из сапога нож и дважды ударил им в спину 14-летнего подростка. Мальчик смог убежать и самостоятельно обратился к медикам.

-Подростку была оказана квалифицированная медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - Подозреваемый был установлен и задержан. Со следствием мужчина сотрудничает, вину признает. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU