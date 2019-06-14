Сергей Цивилев поприветствовал участников ралли Пекин - Париж 2019 в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-14T12:07:20+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поприветствовал участников уникального международного ралли Пекин - Париж, один из этапов которого проходил через Новокузнецк.

Утром 14 июня в Новокузнецке стартовал очередной этап ралли Пекин - Париж. Поприветствовать участников приехал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он осмотрел 120 автомобилей, которые уже проделали часть пути из Пекина к Парижу, и пожелал удачи участникам международного ралли. Также Сергей Цивилев отметил, что участие новокузнецкой команды на автомобиле ВАЗ-2103 в престижном ралли очень почетно.

- Почетно, что международный маршрут проходит через Новокузнецк, а участие кузбассовца в нем дважды почетно. Желаю всем удачи, легкого пути и исправной техники, - пожелал губернатор.

К слову, на некоторых автомобилях-участниках ралли Пекин - Париж-2019 появилась памятная надпись «Кузбасс-300». Из Новокузнецка участники ралли отправились в Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU