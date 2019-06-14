В кемеровском «Практик-мебель» начался летний сезон скидок

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-14T11:59:47+03:00

В "Практик-мебель" есть как известные на федеральном уровне бренды, так и салоны местных производителей. ФОТО. Лариса МИХЕЕВА

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Кемеровский мебельный гипермаркет «Практик-мебель» поздравляет всех с наступившим летом и приглашает за покупками! А чтобы покупать мебель было приятнее и выгоднее, салоны «Практика» как всегда приготовили множество скидок и акций.

Обновите дачную мебель с «МебельВилль»! Матрасы за 550 рублей, обеденная зона за 1 750 рублей, раскладной диван за 5 400 рублей. Это реальные цены – приходите и убедитесь сами.

Традиционная распродажа в «Мебель тут дешевле». Название говорит само за себя. А кроме низких цен, вас ждет кредит под 0%, доставка за два дня и гарантия пять лет. Впрочем, беспроцентная рассрочка, доставка и гарантия есть практически во всех салонах «Практик-мебель».

Задумались над покупкой новой кровати? Сейчас самое время! Большая летняя распродажа в салоне Askona — двухспальные кровати от 9990 рублей. А в Ormatek – скидки до 80%. Такое не часто бывает!

Даже в элитарном салоне Costa Bella сейчас 15% скидки на некоторые модели диванов. И, скажем вам по секрету, на очень красивые диваны нежных пастельных тонов.

Но диваны со скидкой есть и в других салонах мебельного центра: в некоторых отделах сейчас идут горячие дни диванов! А это значит очень приятные скидки на множество моделей.

Все скидки и акции перечислять нет смысла, ведь «Практик-мебель» — это гипермаркет площадью 4000 квадратных метров! Здесь есть как известные на федеральном уровне бренды, так и салоны местных производителей. Цены — от эконом до премиум-класса.

Приходите и выбирайте мебель по душе. Приглашаем вас за покупками!

г.Кемерово, пр. Ленина, 90/2, МЦ «Практик-мебель»

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ИСТОЧНИК KP.RU