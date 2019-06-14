В Новокузнецке арестована автозаправочная станция

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-14T15:00:49+03:00

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В Новокузнецке приставы арестовали автозаправочную станцию. Причиной послужили крупные долги.

Компания, владеющая одной из автозаправочных станций Новокузнецка, накопила внушительный долг по налоговым платежам, аренде и оплате электроснабжения. Сейчас сводное исполнительное производство находится у приставов. Общая сумма долга организации составила 500 тысяч рублей.

- Судебные приставы ознакомили руководство компании с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения, однако задолженность погашена так и не была, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

В связи с этим приставы выехали на место и наложили арест на автозаправку организации-должника. Предварительно стоимость арестованного имущества составила 900 тысяч рублей. В ведомстве уточняют, что если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, то имущество передадут на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU