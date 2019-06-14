2019-06-14T19:52:12+03:00
Происшествия

В Березовском рецидивист напал на торговый павильон

Для устрашения продавца он использовал пистолет
Ирина АВТУШКО
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Магазин злоумышленник ограбил глубокой ночью.Магазин злоумышленник ограбил глубокой ночью.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Березовском рецидивист напал на торговый павильон. Для устрашения продавца он использовал пистолет.

Около трех часов ночи в один из магазинов города зашел мужчина с чулком на голове. К голове сотрудницы он приставил предмет, похожий на пистоле и потребовал выручку. Женщина сопротивляться не стала и отдала налетчику 12 тысяч рублей из кассы, а также свой мобильный телефон. Получив желаемое, злоумышленник скрылся.

После получения сигнала о преступлении полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленника в Кемерове. Сюда он направился, чтобы потратить похищенные деньги.

-Нападавшим оказался 33-летний ранее неоднократно судимый житель Березовского, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - По месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли мобильный телефон потерпевшей, а также игрушечный пистолет, который тот использовал для устрашения жертвы.

Мужчину будут судить за разбой, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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