Рецидивист напал на врачей скорой помощи в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 04:49 2019-06-15T04:49:50+03:00

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Бригада врачей скорой помощи в Новокузнецке подверглась нападению со стороны мужчины, которому они пытались помочь. Горожанину в состоянии алкогольного опьянения не понравилось, что медики приводят его в чувство.

Утром прохожие обратили внимание на то, что на тротуаре лежит мужчина. Он не реагировал ни на что и находился без сознания. Тогда сердобольные граждане вызвали скорую помощью врачи быстро определили, что же стало причиной такого самочувствия – алкогольное опьянение. Фельдшер попыталась помочь мужчине, однако тот неадекватно отреагировал на это и принялся браниться. Более того, пьяный горожанин бросился в драку! Теперь потребовалась помощь уже врачам.

Прибывшие на место ЧП стражи порядка задержали 42-летнего неадекватного мужчину возле автомобиля скорой помощи. А потом выяснилось, что он уже был неоднократно судим за кражи, и в тот момент находился в оперативном розыске. Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU