2019-06-15T07:05:21+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают велосипедного вора

Мужчина промышлял в поселке Чистогорском
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают велосипедного вора.В Кузбассе разыскивают велосипедного вора.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские полицейские разыскивают Германа Валько. Кузбассовца подозревают в совершении краж.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Новокузнецкому району разыскивают гражданина Германа Валько, 22.08.1990 года рождения. Мужчину подозревают в том, что он украл сразу два велосипеда. Примечательно что обе кражи он совершил в поселке Чистогорский Новокузнецкого района.

Полицейские просят граждан, которым известно местонахождение подозреваемого в совершении краж Германа Валько, сообщить об этом в полицию.

Полиция разыскивает Германа Валько. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полиция разыскивает Германа Валько. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сделать это можно по телефонам: 8-(3843)- 57-41-01, 57-40-42, 8-999-649-23-50 либо «02». Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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