2019-06-15T08:18:00+03:00
Происшествия

Новокузнечанин скрутил чужие колеса ради любимой

Взамен новой летней резины он оставил старую зимнюю
Екатерина БОРМОТОВА
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Новокузнечанин украл колеса, чтобы поставить их на машину супругиНовокузнечанин украл колеса, чтобы поставить их на машину супругиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В Новокузнецке мужчина скрутил колеса с чужого автомобиля, чтобы поставить их на машину жены. Вместо украденной новой летней резины на месте преступления он оставил старую зимнюю.

В полицию обратился 35-летний владелец автомобиля Volkswagen. Мужчина рассказал, что, приехав на работу, оставил машину на обочине. Придя после смены, владелец обнаружил, что с его машины пропали летние шины на литых дисках. Взамен похититель установил на иномарку старую зимнюю резину. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Вскоре полицейские разыскали подозреваемого в краже. Им оказался 31-летний местный житель, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Мужчина признал свою вину и пояснил, что похищенные колеса планировал установить на машину супруги.

В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество было возвращено законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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