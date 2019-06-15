В Кемерове на Весенней загорелся популярный ресторан
В Кемерове на улице Весенней загорелся популярный ресторан. Из задымленного здания пожарные вывели семь человек.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 15 июня. В 1.56 в оперативные службы поступил сигнал о пожаре в ресторане, который находился на первом этаже многоквартирного дома. На момент прибытия первого подразделения из ресторана шел дым.
Горит ресторан "Дружба народов в Кемерове".Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
- Прибывшие подразделения первостепенно приступили к эвакуации людей из задымленных помещений. Сотрудниками МЧС России в составе звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам были спасены семь человек, никто из них не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что еще 12 человек вышли на воздух самостоятельно. Очаг возгорания находился внутри ресторана. Здесь сгорели вещи б/у, мебель и стеновые панели на площади 18 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается. На месте работали 36 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.
Как стало известно «Комсомольской правде» от собственного источника, горел ресторан «Дружба народов» на Весенней, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU