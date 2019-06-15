В Кемерове на Весенней загорелся популярный ресторан

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-15T08:53:21+03:00

Пожарные спасли из задымленного здания семь человек [видео]

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на улице Весенней загорелся популярный ресторан. Из задымленного здания пожарные вывели семь человек.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 15 июня. В 1.56 в оперативные службы поступил сигнал о пожаре в ресторане, который находился на первом этаже многоквартирного дома. На момент прибытия первого подразделения из ресторана шел дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/714829" frameborder="0"></iframe> Горит ресторан "Дружба народов в Кемерове".Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

- Прибывшие подразделения первостепенно приступили к эвакуации людей из задымленных помещений. Сотрудниками МЧС России в составе звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам были спасены семь человек, никто из них не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что еще 12 человек вышли на воздух самостоятельно. Очаг возгорания находился внутри ресторана. Здесь сгорели вещи б/у, мебель и стеновые панели на площади 18 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается. На месте работали 36 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

Как стало известно «Комсомольской правде» от собственного источника, горел ресторан «Дружба народов» на Весенней, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU