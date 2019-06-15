2019-06-15T08:53:21+03:00
Происшествия

В Кемерове на Весенней загорелся популярный ресторан

Пожарные спасли из задымленного здания семь человек [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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На месте пожара работали 36 сотрудников МЧС Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"На месте пожара работали 36 сотрудников МЧС Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове на улице Весенней загорелся популярный ресторан. Из задымленного здания пожарные вывели семь человек.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 15 июня. В 1.56 в оперативные службы поступил сигнал о пожаре в ресторане, который находился на первом этаже многоквартирного дома. На момент прибытия первого подразделения из ресторана шел дым.

Горит ресторан "Дружба народов в Кемерове".Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

- Прибывшие подразделения первостепенно приступили к эвакуации людей из задымленных помещений. Сотрудниками МЧС России в составе звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам были спасены семь человек, никто из них не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что еще 12 человек вышли на воздух самостоятельно. Очаг возгорания находился внутри ресторана. Здесь сгорели вещи б/у, мебель и стеновые панели на площади 18 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается. На месте работали 36 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

Как стало известно «Комсомольской правде» от собственного источника, горел ресторан «Дружба народов» на Весенней, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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