У Сергея Цивилева украли телефон

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-15T09:21:44+03:00

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В Кемерове празднуют 140 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Показательные выступления, которые проходят в парке имени Жукова, посетил губернатор Сергей Цивилев.

Сотрудники ГУФСИН Кузбасса устроили праздник в честь юбилейной даты: в парке Жукова выставили технику, организовали для гостей полевую кухню и провели показательные выступления.

Во время мероприятия губернатор Кузбасса "пожертвовал" своим телефоном Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

«Собаки кинологической службы умеют находить телефоны. Мой мобильный тоже оказался в руках «злоумышленника», но собака быстро нашла его и вернула. Повезло, что в этот момент не было важных звонков!», - поделился впечатлениями от увиденного губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Праздничные мероприятия в парке продлятся до 16.00. Кемеровчане могут прийти сюда вместе с детьми – для них сотрудники ГУФСИН приготовили подарки.

Напомним, что из-за мероприятия в Кемерове перекрыта часть улицы Мичурина.

ИСТОЧНИК KP.RU