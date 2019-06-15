2019-06-15T10:10:19+03:00
Происшествия

Утром в Новокузнецке загорелась многоэтажка

Пожар произошел на проспекте Кузнецкстроевском
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке утром субботы загорелся многоквартирный дом. ЧП произошло на проспекте Кузнецкстроевском.

Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы Новокузнецка в 9.35. На место прибыли 15 человек и пять единиц техники.

- Эвакуация людей не потребовалась, пострадавших нет. В результате пожара обгорели электросчетчики и кабельная продукция в подъезде на площади 15 квадратных метров, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар ликвидировали в 9.52.

Напомним, что сегодня ночью в Кемерове загорелся популярный ресторан. В Сети опубликовали видео с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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