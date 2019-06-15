Кузбассовец заплатил крупный штраф за убийство лосенка

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-15T11:26:01+03:00

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В Топкинском районе осудили браконьера, который застрелил и освежевал лосенка. Мужчина заплатил крупный штраф.

Уголовное дело по статье «Незаконная охота» было возбуждено в октябре прошлого года. В ходе рейда сотрудники Росгвардии совместно с егерями остановили автомобиль Chevrolet Niva, в салоне которого находилась освежеванная туша лосенка.

- В автомобиле находились водитель и два пассажира. Сотрудники полиции изъяли у них три охотничьих ружья, около 60 патронов, ножи и топоры со следами крови, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Все мужчины были доставлены в отделение полиции, где один признался, что застрелил лосенка в лесу в районе деревни Цыпино. Сумма ущерба составила около 240 тысяч рублей.

В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия он полностью признал вину и возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа – 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU