Беловчанка стала жертвой лже-сотрудника банка из Москвы

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-15T12:51:46+03:00

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В Белове местная жительница стала жертвой неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Пытаясь сохранить сбережения, женщина перевела деньги на якобы резервный счет и лишилась их.

В полицию обратилась 43-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты горожанки пытались похитить деньги, и необходимо их защитить. Мужчина предложил беловчанке перевести сбережения на якобы резервный счет, который был создан специально для нее. Женщина поверила и перевела 115 тысяч рублей на указанные реквизиты, после чего сотрудник банка перестал отвечать на ее звонки.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Известно, что номер, с которого он звонил, зарегистрирован в Москве, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU