2019-06-15T16:11:13+03:00
Общество

Сергей Цивилев объехал Зенковский парк на коне

Сегодня в Прокопьевске отпраздновали Сабантуй
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев объехал Зенковский парк на коне Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"Сергей Цивилев объехал Зенковский парк на коне Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
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Сегодня, 15 июня, в Прокопьевске отметили национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Мероприятие посетил губернатор Сергей Цивилев.

Праздник был организован в Зенковском парке. Перед началом территорию парка на коне объехал глава региона. Сергей Цивилев оказался поражен его красотами.

«В 1934 году он стал лучшим парком СССР, потом пришул в запустение. Недавно его восстановили, и это замечательное место! Приедете в Прокопьевск, обязательно прогуляйтесь там», - написал Цивилев на своей странице в Instagram.

В Прокопьевске отпраздновали Сабантуй Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

В Прокопьевске отпраздновали Сабантуй Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

Губернатор также отметил, что праздник оказался красочным и интересным. Все пришедшие люди были в хорошем настроении.

«Сабантуй – это не только праздник успешного завершения весенне-полевых работ, будущего урожая и плодородия, но и настоящий праздник дружбы, потому что в нем принимают участие представители всех народов нашего многонационального Кузбасса!», - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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