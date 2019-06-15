Сергей Цивилев объехал Зенковский парк на коне
Сегодня, 15 июня, в Прокопьевске отметили национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Мероприятие посетил губернатор Сергей Цивилев.
Праздник был организован в Зенковском парке. Перед началом территорию парка на коне объехал глава региона. Сергей Цивилев оказался поражен его красотами.
«В 1934 году он стал лучшим парком СССР, потом пришул в запустение. Недавно его восстановили, и это замечательное место! Приедете в Прокопьевск, обязательно прогуляйтесь там», - написал Цивилев на своей странице в Instagram.
В Прокопьевске отпраздновали Сабантуй Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
Губернатор также отметил, что праздник оказался красочным и интересным. Все пришедшие люди были в хорошем настроении.
«Сабантуй – это не только праздник успешного завершения весенне-полевых работ, будущего урожая и плодородия, но и настоящий праздник дружбы, потому что в нем принимают участие представители всех народов нашего многонационального Кузбасса!», - заключил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU