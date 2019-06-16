Жителей Киселевска будут расселять из-за подземного пожара

СЕГОДНЯ 03:15 2019-06-16T03:15:15+03:00

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В Киселевске будут расселять жителей, которые оказались в зоне распространения подземного пожара. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона вместе с жителями Киселевска обошел район, где дымится земля. После этого было принято решение о расселении киселевчан, которые попадают под действие подземного пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/714901" frameborder="0"></iframe> Губернатор Кузбасса о проблемы горящей земли в Киселевске.Видео: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

«Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом», - сообщил губернатор на своей странице в «ВК».

По словам главы региона, в скором времени будет создана специальная группа соцработников, которые будут проверять документы на жилье у тех семей, которые попадают под расселение. Кроме того, параллельно специалисты будут работать над поиском очага подземного пожара – для этого в городе будут вестись буровые работы.

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Жители Малинного переулка Киселевска сейчас переживают не лучшие времена. Несмотря на сладкое название переулка, им живется несладко, а дышится еще хуже. Еще на прошлой неделе они почувствовали запах гари и обратились за помощью к пожарным. Оказалось, что в нескольких десятках метров от крайнего участка горит несанкционированная свалка. Тогда пожарные потушили очаг возгорания, и жители в течение непродолжительного времени могли наслаждаться свежим воздухом. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU