В Кузбассе введут новые штрафы для водителей

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-16T10:06:27+03:00

Тех, кто паркуется на газонах, будут штрафовать. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Тех, кто паркуется на газонах, будут штрафовать

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Кузбассовцы нередко жалуются на то, что автомобилисты оставляют свои машины прямо на газонах. В скором времени в регионе могут ввести новые штрафы для тех, кто паркуется в неположенных местах.

Глава города Илья Середюк на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о новых штрафах для автомобилистов. По словам главы города, штрафы будут распространяться на тех, кто паркуется на газонах.

- У нас до сих пор не было рычага воздействия на тех автомобилистов, которые нарушают общие правила поведения во дворах. Поэтому наши юристы подготовили законопроект областного субъектового уровня. Сейчас он обсуждается в комитетах в областном Совете народных депутатов, – сообщил Илья Середюк.

Планируется, что законопроект будет принят уже в июне. Размер штрафа для физических лиц составит от 500 до 3000 рублей, а для должностных и юридических – до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU