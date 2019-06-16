В Кузбассе введут новые штрафы для водителей
Кузбассовцы нередко жалуются на то, что автомобилисты оставляют свои машины прямо на газонах. В скором времени в регионе могут ввести новые штрафы для тех, кто паркуется в неположенных местах.
Глава города Илья Середюк на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о новых штрафах для автомобилистов. По словам главы города, штрафы будут распространяться на тех, кто паркуется на газонах.
- У нас до сих пор не было рычага воздействия на тех автомобилистов, которые нарушают общие правила поведения во дворах. Поэтому наши юристы подготовили законопроект областного субъектового уровня. Сейчас он обсуждается в комитетах в областном Совете народных депутатов, – сообщил Илья Середюк.
Планируется, что законопроект будет принят уже в июне. Размер штрафа для физических лиц составит от 500 до 3000 рублей, а для должностных и юридических – до 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU