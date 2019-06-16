Названы сроки открытия кинотеатра «Юбилейный» в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-16T10:58:51+03:00

О том, что сейчас происходит в кинотеатре, рассказал Илья Середюк

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Уже в конце лета кинотеатр «Юбилейный» в областном центре примет первых своих посетителей. Об этом сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» глава Кемерова Илья Середюк.

Как рассказал мэр города, открытие кинотеатра после реконструкции ожидается уже в конце лета. Сейчас же в здании завершаются отделочные работы, уже ведется закупка и поставка нового оборудования, а также его монтаж. Интерьер кинотеатра полностью изменится, а современную систему звука и спецэффектов любители хорошего кино оценят по достоинству

- У собственника еще год назад были планы построить там торговый центр. Но мы настояли на том, чтобы кинотеатр «Юбилейный» остался кинотеатром и, в том числе, не менял названия. Собственник услышал, разработал проект, - отметил Илья Середюк.

Справка КП:

Кинотеатр «Юбилейный» на 1200 мест был открыт 7 ноября 1967 года. Событие посвятили 50-летию Октябрьской революции. В те годы территория Кемерова была гораздо меньше, чем сегодня, и поэтому новый кинотеатр находился на окраине города. Но несмотря на это, каждый кинопоказ в зале не было свободных мест. В начале 2018 года кинотеатр был закрыт на реконструкцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU