2019-06-16T12:05:27+03:00
Общество

Подростки повисли на крыше кемеровской многоэтажки

Они решили сделать зацепы и сняли об этом видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Подростки повисли на крыше кемеровской многоэтажки. ФОТО: кадр видео vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"Подростки повисли на крыше кемеровской многоэтажки. ФОТО: кадр видео vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"
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Несколько подростков из Кемерова решили побравировать своей ловкостью. Видеоролик со своими «геройствами» они выложили в социальных сетях.

Подростки повисли на крыше кемеровской многоэтажки..Видео: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово".

Подростки из Кемерова забрались на крышу многоэтажного дома и уселись на край крыши. Один из них снимал на видео город с высоты и своих товарищей, свесив ноги вниз. Другой же пошел дальше: зацепившись одной рукой за ограждение, он повис на стене дома.

- Ой-ой-ой! Пойдет, пойдет! – подбадривает его товарищ.

А еще один из участников посиделок на крыше заявляет, что тоже так может. Повис он так же или нет, нам неизвестно: оператор не стал снимать этого. Зато известно, что большинство кемеровчан негативно отнеслось к такому развлечению.

«Скоро на всех асфальтах города!» – грустно шутит один из комментаторов. Другие же отмечают, что такие видео страшно даже смотреть. Более того, предлагают блокировать подобные ролики, чтобы другим подросткам не захотелось повторить то же самое. Впрочем, некоторые комментаторы не уверены, что это поможет.

- Если родители мозги вложили, то не будут повторять. А если нет, то и потеря не велика, - уверен комментатор Олег Кузовкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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