2019-06-16T13:32:21+03:00
Происшествия

Из-за пьяных дебоширов в Новокузнецке задержали самолет

Двое нетрезвых мужчин устроили дебош в самолете [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за пьяных дебоширов в Новокузнецке задержали самолет. ФОТО: кадр видео youtubeИз-за пьяных дебоширов в Новокузнецке задержали самолет. ФОТО: кадр видео youtube
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В субботу, 15 июня, в новокузнецком аэропорту имени Леонова случилось чрезвычайное происшествие. Двое мужчин устроили скандал в самолете, и сотрудникам полиции пришлось снимать их с рейса.

Из-за пьяных дебоширов в Новокузнецке задержали самолет.Видео: novokuznetsk.ru

Как рассказали свидетели случившегося, мужчины прошли досмотр и после этого стали распивать спиртное в зоне ожидания. Они приставали к другим пассажирам и вели себя не вполне адекватно. Уже сев в самолет, они продолжили весли себя неподобающим образом, и персонал был вынужден вызвать полицию.

- В конце концов одного из этих мужчин (самого буйного) задержали в самолете. Его друга тоже вывели, и их обоих сняли с рейса. Бортпроводники и полицейские сработали четко, - цитирует слова очевидца «Новокузнецк.ру».

Из-за инцидента самолет вылетел из Спиченково с небольшой задержкой, однако пассажиры были только рады этому. Ведь если бы дебоширы остались в самолете, неизвестно, чем бы закончился полет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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