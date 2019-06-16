СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-16T13:32:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 15 июня, в новокузнецком аэропорту имени Леонова случилось чрезвычайное происшествие. Двое мужчин устроили скандал в самолете, и сотрудникам полиции пришлось снимать их с рейса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="850" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/714937" frameborder="0"></iframe> Из-за пьяных дебоширов в Новокузнецке задержали самолет.Видео: novokuznetsk.ru

Как рассказали свидетели случившегося, мужчины прошли досмотр и после этого стали распивать спиртное в зоне ожидания. Они приставали к другим пассажирам и вели себя не вполне адекватно. Уже сев в самолет, они продолжили весли себя неподобающим образом, и персонал был вынужден вызвать полицию.

- В конце концов одного из этих мужчин (самого буйного) задержали в самолете. Его друга тоже вывели, и их обоих сняли с рейса. Бортпроводники и полицейские сработали четко, - цитирует слова очевидца «Новокузнецк.ру».

Из-за инцидента самолет вылетел из Спиченково с небольшой задержкой, однако пассажиры были только рады этому. Ведь если бы дебоширы остались в самолете, неизвестно, чем бы закончился полет.

ИСТОЧНИК KP.RU