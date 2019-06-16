Из-за пьяных дебоширов в Новокузнецке задержали самолет
В субботу, 15 июня, в новокузнецком аэропорту имени Леонова случилось чрезвычайное происшествие. Двое мужчин устроили скандал в самолете, и сотрудникам полиции пришлось снимать их с рейса.
Из-за пьяных дебоширов в Новокузнецке задержали самолет.Видео: novokuznetsk.ru
Как рассказали свидетели случившегося, мужчины прошли досмотр и после этого стали распивать спиртное в зоне ожидания. Они приставали к другим пассажирам и вели себя не вполне адекватно. Уже сев в самолет, они продолжили весли себя неподобающим образом, и персонал был вынужден вызвать полицию.
- В конце концов одного из этих мужчин (самого буйного) задержали в самолете. Его друга тоже вывели, и их обоих сняли с рейса. Бортпроводники и полицейские сработали четко, - цитирует слова очевидца «Новокузнецк.ру».
Из-за инцидента самолет вылетел из Спиченково с небольшой задержкой, однако пассажиры были только рады этому. Ведь если бы дебоширы остались в самолете, неизвестно, чем бы закончился полет.
ИСТОЧНИК KP.RU