2019-06-16T15:10:32+03:00
Общество

Ветер и гроза: синоптики предупредили о непогоде в Кузбассе

Прогноз погоды на понедельник, 17 июня
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ветер и гроза: синоптики предупредили о непогоде в Кузбассе.Ветер и гроза: синоптики предупредили о непогоде в Кузбассе.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 17 июня, в Кузбассе ожидается не самая лучшая погода. Не территории всего региона будут идти дожди, прогремят грозы, выпадет град, а ветер будет усиливаться до 23 метров в секунду.

Грядущая ночь будет прохладно: столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов, однако при облачности будет немного теплее: до +13 градусов. в отдельных районах пройдут сильные и ливневые дожди, возможен град. Кроме того, местами ночью и утром ожидается туман.

Днем в Кемеровской области воздух прогреется до +25 градусов. при этом в Кемерове ожидается +18…+20, а по югу области до +25. Небо будет затянуто облаками, но иногда солнце все-таки будет выглядывать. Пройдут дожди – от небольших до умеренных, местами прогремят грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Междуреченске пропала 13-летняя девочка
Из-за пьяных дебоширов в Новокузнецке задержали самолет
Подростки повисли на крыше кемеровской многоэтажки
Названы сроки открытия кинотеатра «Юбилейный» в Кемерове
В Кузбассе введут новые штрафы для водителей
9-летний кемеровчанин пропал на Красном озере
Стиль вождения – пьяный: кузбассовец трижды попался нетрезвым за рулем
Семь домов для переселенцев с подработанных территорий построят в Прокопьевске
Жителей Киселевска будут расселять из-за подземного пожара
Сергей Цивилев объехал Зенковский парк на коне
Погода в Кузбассе на Троицу 16 июня 2019 года: сильный ветер и дождь
Беловчанка стала жертвой лже-сотрудника банка из Москвы
Кузбассовец заплатил крупный штраф за убийство лосенка
Утром в Новокузнецке загорелась многоэтажка
У Сергея Цивилева украли телефон
В Кемерове на Весенней загорелся популярный ресторан
Новокузнечанин скрутил чужие колеса ради любимой
В Кузбассе разыскивают велосипедного вора