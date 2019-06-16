Ветер и гроза: синоптики предупредили о непогоде в Кузбассе

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-16T15:10:32+03:00

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В понедельник, 17 июня, в Кузбассе ожидается не самая лучшая погода. Не территории всего региона будут идти дожди, прогремят грозы, выпадет град, а ветер будет усиливаться до 23 метров в секунду.

Грядущая ночь будет прохладно: столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов, однако при облачности будет немного теплее: до +13 градусов. в отдельных районах пройдут сильные и ливневые дожди, возможен град. Кроме того, местами ночью и утром ожидается туман.

Днем в Кемеровской области воздух прогреется до +25 градусов. при этом в Кемерове ожидается +18…+20, а по югу области до +25. Небо будет затянуто облаками, но иногда солнце все-таки будет выглядывать. Пройдут дожди – от небольших до умеренных, местами прогремят грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU