С улицы Весенней в Кемерове пропали все фонари
Кемеровчане обратили внимание на то, что с улицы Весенней в Кемерове пропали светильники. Глава города Илья Середюк, объяснил, кто их демонтировал и почему.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Илья Середюк рассказал, куда же делись фонари за драмтеатром. Глава города сообщил, что освещение на бульварной части улицы со временем пришло в полную негодность. А так как отремонтировать фонари не представлялось возможным, их пришлось демонтировать, чтобы впоследствии установить новые.
- В настоящее время определена подрядная организация, которая проведет работы, изготовлен проект, - рассказал глава Кемерова. - Надеюсь, что новые уличные светильники украсят центр города и кемеровчанам будет комфортно прогуливаться.
Также глава города отметил, что в 2019 году запланировано установить более 300 новых фонарей в частном секторе. Уже выполнены работы на улицах Александровской, Бадайбинской, Пограничной, 2-й Сосновой. Работают специалисты на Правобережной и нескольких других улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU