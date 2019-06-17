2019-06-17T06:14:28+03:00
Общество

С улицы Весенней в Кемерове пропали все фонари

Куда делись светильники, рассказал глава города Илья Середюк
Екатерина РОМАНОВА
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С улицы Весенней в Кемерове пропали все фонари. ФОТО: Instagram Ильи Середюка.С улицы Весенней в Кемерове пропали все фонари. ФОТО: Instagram Ильи Середюка.
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Кемеровчане обратили внимание на то, что с улицы Весенней в Кемерове пропали светильники. Глава города Илья Середюк, объяснил, кто их демонтировал и почему.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Илья Середюк рассказал, куда же делись фонари за драмтеатром. Глава города сообщил, что освещение на бульварной части улицы со временем пришло в полную негодность. А так как отремонтировать фонари не представлялось возможным, их пришлось демонтировать, чтобы впоследствии установить новые.

- В настоящее время определена подрядная организация, которая проведет работы, изготовлен проект, - рассказал глава Кемерова. - Надеюсь, что новые уличные светильники украсят центр города и кемеровчанам будет комфортно прогуливаться.

Также глава города отметил, что в 2019 году запланировано установить более 300 новых фонарей в частном секторе. Уже выполнены работы на улицах Александровской, Бадайбинской, Пограничной, 2-й Сосновой. Работают специалисты на Правобережной и нескольких других улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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