2019-06-17T06:25:44+03:00
Происшествия

Новокузнечанин остался в живых после падения с четвертого этажа

ЧП произошло в воскресенье утром
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин остался в живых после падения с четвертого этажа.Новокузнечанин остался в живых после падения с четвертого этажа.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В воскресенье, 16 июня, около 11 часов утра в Новокузнецке случилось чрезвычайное происшествие. Здесь из окна многоэтажного дома выпал человек.

Инцидент произошел в одном из домов Заводского района на улице 40 лет ВЛКСМ. Около 11 часов утра из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал мужчина. Ставшие невольными очевидцами горожане тут же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи доставили мужчину в больницу.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», пострадавший выжил, однако получил серьезные травмы. Врачи диагностировали переломы ребер и шейных позвонков. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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