2019-06-17T05:52:03+03:00
Общество

В Кемерове отремонтировали корпус областной больницы

Учреждение после ремонта посетил Сергей Цивилев
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев посетил областную больницу после реконструкции Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"Сергей Цивилев посетил областную больницу после реконструкции Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"
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В Кемерове завершилась реконструкция пятого корпуса областной клинической больницы. Медучреждение после ремонта посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В областной больнице капитально отремонтировали Отделение челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии, а также Нейрохирургическое и Неврологическое отделения. Здесь стало больше палат с повышенной комфортностью, появился современный дизайн и новая мебель.

«Все эти отделения уникальные для Кузбасса. Их специалисты выполняют сложнейшие работы, которые не делают в других больницах области. И теперь здесь созданы все условия для комфортной работы врачей и пребывания пациентов. Они, кстати, новым видом корпуса довольны, те, кто лежали здесь раньше, говорят: «небо и земля», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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