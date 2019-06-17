В Кемерове отключили горячую воду

СЕГОДНЯ 06:37 2019-06-17T06:37:23+03:00

У потребителей заискитимской части Центрального, Ленинского и Кировского районов горячей воды не будет с 17 по 30 июня Фото: Мария ЛЕНЦ

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В понедельник, 17 июня, в Кемерове стартовал второй этап гидравлических испытаний. Часть горожан лишится воды лишь на несколько дней, другая – на две недели.

Как сообщили в администрации города, с 17 по 21 июня горячей воды не будет в жилых домах на улице Суворова, переулка Нартова 1А, 1Б, улице Дегтярева, 1, 3, 5, 6, 7, улице Нахимова 262, 264, 264А, улице Юрия Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52, и улице Гвардейской, 60А.

А вот второй и пятой группе заискитимской части Центрального, Ленинского и Кировского районов повезло меньше. У данных потребителей горячее водоснабжение будет отсутствовать с 17 по 30 июня.

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Больше трех месяцев потребуется коммунальщикам на то, чтобы подготовить котельные и отопительные сети города к будущему отопительному сезону. Для того чтобы провести необходимые ремонтные работы и гидравлические испытания, разработан график отключения горячего водоснабжения. Жилой фонд города поделен на восемь групп, каждая из которых по очереди будет оставаться без горячей воды. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU