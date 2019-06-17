2019-06-17T08:14:30+03:00
Общество

Кузбассовцы получили 25 миллионов рублей

Столько денег своим работникам задолжала крупная угольная компания
Екатерина БОРМОТОВА
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Компания «Ровер» выплатила своим работникам 25 миллионов рублей долга по зарплатеКомпания «Ровер» выплатила своим работникам 25 миллионов рублей долга по зарплатеФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Кузбассе компания «Ровер» выплатила своим работникам 25 миллионов рублей. Именно столько составил долг предприятия перед сотрудниками за два месяца.

В прокуратуре установили, что 459 работников «Ровера» не получили зарплату за март и апрель в размере 15,6 и 13,6 миллиона соответственно, что является нарушением трудового законодательства. Прокурор внес исполнительному директору компании-должника представление и потребовал выплатить заработную плату в полном объеме.

- По результатам рассмотрения задолженность за март 2019 года погашена в полном объеме, за апрель 2019-го - в сумме 10 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Также за нарушение трудового законодательства исполнительный директор угольного предприятия заплатил штраф в размере 20 тысяч рублей.

- Выплата заработной платы за май 2019 года находится на контроле прокуратуры Кемеровского района, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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