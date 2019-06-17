Строитель погиб от удара молнии в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-17T10:06:04+03:00

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В минувшую пятницу в Кемерове случилась трагедия. На строительной площадке, которая развернулась на Московском проспекте, погиб 38-летний мужчина.

Тело погибшего было обнаружено рядом со строящимся объектом на проспекте Московском в Кемерове. По предварительным данным, мужчина работал прорабом на стройке, а причиной его гибели мог стать удар молнии. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», на теле мужчины были обнаружены следы, характерные для удара молнии. По предварительным данным, именно разгулявшаяся стихия могла стать причиной гибели прораба.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и причины, которые привели к смерти человека.

ИСТОЧНИК KP.RU