12 мест отдыха у воды и пляжная зона заработали в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-17T10:13:07+03:00

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Уже в прошедшие выходные в Новокузнецке открылся официальный пляжный сезон. С 14 июня до 20 августа продлится купальный сезон, а для горожан будут работать 12 мест отдыха у воды и одна пляжная зона.

- Спасателями поисково-спасательной службы проведено водолазное обследование дна акваторий всех пляжных зон, расположенных на берегу реки Кондомы, - сообщает пресс-служба защиты населения города Новокузнецка. - В остальных местах обследование будет проводиться по мере падения уровня воды.

Горожане уже могут отдыхать в пляжной зоне «Водный» и таких местах отдыха у воды, как «Шале» в Куйбышевском районе, «Черемушки», «Черемушки-1», «Уют», «Левобережный» в Центральном районе, «Топольники», «Топольники-1», «Топольники-2», «Топольники-3» в Кузнецком районе, «Дельфин» и вейкборд-парк Woda в Заводском районе, «Пурга» в Орджоникидзевском . При этом «Черемушки-1» и «Топольники» будут работать для людей с ограниченными возможностями. Также готовятся к открытию пляжи «Нептун-1» и «Юга-1», которые также будут работать для людей с ограниченными возможностями. На всех местах отдыха у воды и в пляжных зонах работают матросы-спасатели и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU