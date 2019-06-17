СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-17T12:26:05+03:00

Мужчину без двух пальцев разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают Валерия Сапоцкого, жителя поселка городского типа Бачатский. Мужчина пропал 15 июня.

55-летний Валерий Сапоцкий пропал 15 июня 2019 года. Именно в тот день его видели в последний раз. С тех пор местонахождение жителя Бачатского неизвестно, на связь он не выходит.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: на правой кисти отсутствуют два пальца.

В день исчезновения был одет в красную футболку, серые шорты и серые кроссовки.

С собой у мужчины был велосипед.

Если вам известно местонахождение Валерия Сапоцкого, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда, родным и близким или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU