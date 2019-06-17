Кузбассовец убил родного брата из-за завещания матери

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-17T12:46:40+03:00

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В Кузбассе мужчина убил своего родного брата из-за завещания матери. Теперь он оправится в колонию.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Топках. 42-летний мужчина в компании своего старшего брата распивал спиртное. Во время застолья родственники поссорились из-за завещания их матери. Решить конфликт обвиняемый решил с помощью холодного оружия – он взял нож и дважды ударил брата. Когда мужчина осознал, что сделал, то испугался и вызвал скорую помощь.

-Потерпевшего госпитализировали. Однако через некоторое время потерпевший скончался в медицинском учреждении, - рассказали в пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области. - Подозреваемый был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал.

Суд назначил топкинцу восемь лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU