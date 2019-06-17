СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-17T13:08:36+03:00

С начала года в Кузбассе автомобили получили 57 человек, пострадавших на производстве.

Ключи от новых Lada Granta получили 13 человек

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Пострадавшим на производстве кузбассовцам вручили автомобили. Ключи от новых Lada Granta получили 13 человек.

Транспортные средства, положенные людям, получившим производственные травмы, передал заместитель управляющего Кузбасским региональным отделением Фонда Михаил Окунев. Машины адаптированы под возможности людей – они оснащены адаптированными органами управления, антиблокировочными системами, кондиционерами и стеклоподъемниками.

Среди 13 человек были те, кто получает автомобиль не впервые – это житель Анжеро-Судженска и мысковчанка, которая приехала вместе с внучкой.

Всего с начала года в Кузбассе Фондом было выдано 57 автомобилей пострадавшим на производстве на сумму свыше 26 миллионов рублей.

-Одна из важных задача Фонда - достижение максимально возможной социальной и экономической независимости пострадавших путем интеграции в бытовую жизнь, общественную и трудовую деятельность, - подчеркнул Михаил Окунев.

ИСТОЧНИК KP.RU