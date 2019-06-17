СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-17T13:42:01+03:00

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В Новокузнецке полицейские поймали веловора. Мужчина похитил из подъезда жилого дома детский велосипед.

О произошедшем полицейским рассказала 34-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный украл велосипед ее восьмилетнего сына, стоящий в подъезде дома. Сумма ущерба составила 6000 рублей.

Вора заметили в одном из парков правоохранители, которые в тот момент проводили рейд по другому преступлению. Новокузнечанин ехал на детском велобайке.

-Предположив, что транспортное средство может быть похищено, полицейские остановили гражданина и выяснили, что велосипед он украл, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Злоумышленник, им оказался 28-летний местный житель, планировал продать чужое имущество и в поисках покупателей приехал в парк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенный велосипед полицейские вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU